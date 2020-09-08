ضاحي خلفان: التضحيات المبذولة خلال «كورونا» تستحق كل التقدير

المصدر: دبي - البيان

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، بأن يتم تكريم خط الدفاع الأول الذين كان لهم أثر واضح خلال جائحة كورونا في الأشهر الماضية، مؤكداً معاليه خلال اللقاء الذي جمعه عن بعد باللواء المتقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام لجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، أهمية أن يجد من بذل جهداً متميزاً خلال الأزمة تكريماً يليق بما قدمه.

وقال معاليه إن الأزمة أظهرت مدى ما قدمه خط الدفاع الأول من تضحيات، تجعلنا حريصين في الجائزة على تقدير هذا الدور، فليس هناك أغلى من النفس التي بذلت خلال وجودها على رأس عملها في ميادين التضحية والعمل.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تساهم في تحقيق استراتيجية الجائزة، وأن يتم تكريم كل من قدم خدمات جليلة للمجتمع، والمرحلة القادمة المتعلقة بالتسويق للجائزة من خلال مواقع التواصل، حيث وجه معاليه بأن يتم الاهتمام بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاطلاع على الخطة التسويقية التي أعدها العاملون في الجائزة.

وقال معاليه إن التسويق أصبح السمة التي تميز العمل، موضحاً أن التسويق عبر مواقع التواصل اليوم سيحقق للجائزة انتشاراً أوسع نتيجة الاهتمام المتزايد به عالمياً.

واختتم معاليه اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير لفريق العمل في الجائزة على الجهود التي تبذل من قبلهم، وحرصهم على تحقيق الأهداف التي من أجلها وضعت الجائزة، مؤكداً معاليه أن العمل الجماعي في الجائزة وتجاوز العقبات هو ما يميز فريق العمل الذي تم اختياره للعمل ضمنها.

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