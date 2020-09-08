خلف الحبتور يقدم معونات طبية طارئة لمستشفيات لبنانية

المصدر: دبي - البيان

قدم فريق مجموعة الحبتور في لبنان، معونات طبية طارئة، لعدد من المستشفيات اللبنانية، وذلك في مبادرة شخصية من رجل الأعمال، خلف أحمد الحبتور.

وفي خطوة أولى، جرى توزيع مساعدات طبية للمستشفيات اللبنانية الأكثر ضرراً، وتم إمدادها بالمعدات المنقذة للحياة، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية.

ووزعت المعدات والأدوات الطبية، التي تتخطى قيمتها مليوني دولار، على المستشفيات المتضررة في مختلف المناطق، بإشراف القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الإسلامي للدراسات والمعلومات في بيروت.

وقد شملت هذه المبادرة المستشفيات التالية: هارون، المقاصد، المشرق، رزق، مستشفى رفيق الحريري، أوتيل ديو، مستشفى قلب يسوع، سان شارل، الوردية، ومستشفى المعونات جبيل.

وفي خطوة ثانية، خصص الحبتور مبلغاً يتعدى المليون دولار، لترميم عدد من المنازل المتضررة، نتيجة الانفجار في منطقة الشرفية وجوارها. ويبلغ عدد المنازل التي تشملها هذه الخطوة من الدعم، ما يقارب الـ 160 منزلاً متضرراً.

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