إطلاق الدورة الثانية من «رحلة أجيال» لكبار المواطنين والمقيمين

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بالتعاون مع مؤسسة المباركة، مرحلة جديدة ضمن برنامج «رحلة أجيال»، الهادف إلى تعزيز التفاعل بين كبار المواطنين والمقيمين مع جيل الشباب في مجتمع أبوظبي خلال الأوضاع الصحية والاقتصادية الحالية.

وتسعى الهيئة في هذه الدورة الثانية من البرنامج، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة المباركة، إلى تفعيل التواصل بين كبار المواطنين والمقيمين مع المتطوعين من جيل الشباب «عن بعد»، حيث تتواصل فعاليات المبادرة على مدار 12 أسبوعاً يتواصل فيها المشاركون، سواء عن الطريق المكالمات الهاتفية أو عبر منصات مكالمات الفيديو. وكان برنامج «رحلة أجيال» انطلق خلال العام الماضي، وتضمنت أنشطته تنظيم فعالية ضخمة في ياس مول شهدت مشاركة 55 من كبار المواطنين والمقيمين في أبوظبي.

ويأتي التحول إلى الاعتماد على التواصل «عن بعد» في هذه المرحلة من البرنامج بهدف تقليص المخاطر الصحية على المشاركين.

أكدت الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، على أهمية هذا البرنامج الذي يمثل نقلة نوعية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن رعاية كبار المواطنين والمقيمين، ومد جسور التواصل بينهم وبين مختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج يجسد أحد المحاور الأساسية في رؤية مؤسسة المباركة وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً» لخطة الاستعداد للخمسين.

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