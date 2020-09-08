«الطاقة» تباشر تنفيذ 3 مبانٍ حكومية في الشارقة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تباشر وزارة الطاقة والبنية التحتية حالياً، متابعة تنفيذ أعمال 3 مشروعات في الشارقة، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حيث سيتم الانتهاء من أعمال اثنين منهما، قبل انتهاء العام الجاري، وهما مشروع مبنى الإدارة العامة لشرطة الشارقة، ومشروع إضافة لمبنى وزارة الطاقة وتطوير البنية التحتية في منطقة مزيرعة، فضلاً عن إنشاء وإنجاز مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه في الربع الرابع 2021.

البنية التحتية

وشارفت الوزارة على الانتهاء من أعمال مشروع إضافة لمبنى وزارة الطاقة وتطوير البنية التحتية في منطقة مزيرعة، المقرر تسليمه والانتهاء منه خلال هذه الفترة، فيما بدأ تنفيذ المشروع في الربع الثالث من 2018، وبلغت تكلفته التقديرية 16.2 مليون درهم.

ويتكون المشروع من أعمال المبنى الرئيس، الذي يتضمن طابقاً أرضياً وطابقين متكررين، فضلاً عن مبنيين للخدمات، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية والأسوار، بينما تشمل أهم الابتكارات في المشروع، وضع خطة لإدارة النفايات، ورصد معدلات إنتاجها، والسعي نحو تقليلها، والتوجيه نحو إعادة التدوير، واستخدام إنارة موفرة للطاقة (LED)، واستخدام عزل حراري للجدران الخارجية والأسطح، كما سيتم تطبيق تقنية الأصباغ الممتصة لثاني أكسيد الكربون.

شرطة الشارقة

وتنتهي الوزارة من أعمال مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الإدارة العامة لشرطة الشارقة، في الربع الرابع من العام الجاري، حيث كانت بدأت أعمال تنفيذه في في الربع الثالث من 2018، بتكلفة تقديرية بلغت 167 مليوناً، وتم تصميم المشروع على الطراز التراثي الإسلامي، حيث تبلغ مساحته 233 ألفاً و149 متراً مربعاً.

وتقع مساحات المباني بالمشروع، التي تصل إلى 10 مبانٍ، على مساحة 35.5 ألف متر مربع، تم تخصيص مساحة بنائية قدرها 21.7 ألف متر مربع للمبنى الرئيس للقيادة، بجميع أقسامه وأفرعه، والتي تبلغ 14 قسماً، ويحتوي مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، على العديد من المباني، تشمل غرفة العمليات، والخدمات الملحق، ومبنى النفايات، إضافة إلى مباني الكافتيريا، والتعيين، والمسجد، وغرف الأمن والبوابة الرئيسة والبوابة الفرعية، كما سيتم إنشاء 669 موقفاً للسيارات، منها 266 موقفاً مغطى، ويراعي المعايير العالمية للأبنية الحديثة، من حيث الخدمات الذكية والأبنية صديقة البيئة والأبنية الخضراء ذات المواصفات البيئية والصحية السليمة، والموفرة للطاقة بشكل عام.

مدينة إنسانية

بدأت الوزارة تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، نوفمبر 2019، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه وتسليمه في الربع الرابع من 2021.

ويشكل المشروع، المرحلة الأولى من عملية البناء، وبمساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع، وتضم أربعة مبانٍ للمدينة، تشمل الإدارة والمكتبة ومدرسة الوفاء لتنمية القدرات، ومركز الشارقة للتوحد، في حين تبلغ المساحة الإجمالية لأرض المشروع، 575 ألف متر مربع، بينما تقدر التكلفة الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى، بـ 134 مليوناً، فيما تبلغ تكلفة المشروع إجمالاً، نحو 500 مليون درهم.

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