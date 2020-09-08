إنجاز المرحلة الثانية من الطرق الداخلية في الفجيرة بطول 58 كلم

المصدر: ( الفجيرة - البيان)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنجزت دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة المرحلة الثانية من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة بطول 58 كيلومتراً، والتي شملت 14 منطقة .

وتعمل الدائرة على إنجاز الأشغال بجودة عالية، وإدخال التحسينات عليها بصفة مستمرة لتوفير الرفاهية للسكان، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين المتمثلين: ببلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

وقال سالم المكسح، مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة: إن الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين شارفت على الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية للطرق الداخلية في الإمارة بنسبة تجاوزت 95%، والتي شملت إنشاء طرق جديدة بين الأحياء في المناطق السكنية، وتوزعت على أربع عشرة منطقة هي (وادي مي وحفرة والبثنة والغزيمري ومسافي وأوحلة، وغوب والبليدة والعكامية ووداي العبادلة ومنطقة وم والحلاة وصرّم والطويين).

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