موظفو «طرق دبي» يستفيدون من «فزعة»

أبرمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية، يتم بموجبها استفادة موظفي الهيئة من خدمات ومزايا برنامج «فزعة» الذي أطلقته الوزارة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتبادل الخبرات والأفكار في منظومة إسعاد الموظفين.

وقال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن الهيئة تحرص دائماً على تعزيز خدماتها لإسعاد موظفيها بما يتماشى مع استراتيجيتها في هذا المجال، وإن توقيع مذكرة مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، يأتي ضمن هدفنا بزيادة رفع معدلات رضا الموظفين .

وقال المقدم أحمد بوهارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وعضو مجلس الإدارة، إن الصندوق حريص على تطوير علاقاته وشراكاته مع المؤسسات الوطنية كافة، وتعميم الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها بطاقات «فزعة» .

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