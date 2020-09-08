مختبر جديد في دبي لفحص بقايا المبيدات في الأغذية إلكترونياً

المصدر: دبي- البيان

دشن داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، مختبر فحص الأغذية الجديد، التابع لمختبر دبي المركزي في سوق الخضار والفواكه بمنطقة ورسان، واطلع على منظومة مختبرات الأغذية الجديدة، حيث يقوم المختبر بإجراء فحص بقايا المبيدات الحشرية في الأغذية مثل الخضار والفواكه الطازجة، والحليب، والحبوب بأنواعها، والعسل، والبهارات والأرز وبشكل إلكتروني.

وأشار الهاجري إلى أن المختبر الجديد لفحوصات وتحليل العينات المختلفة، يعكس تعزيز وضمان صحة سلامة الأغذية، والجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في هذا الجانب، للارتقاء بأداء مختبراتها.

وقال مدير عام بلدية دبي: "إننا نسعى دائماً إلى تطوير خدماتنا، لتواكب التطورات العلمية الحديثة في مجالات الفحص عامة، وفحص المنتجات الغذائية خاصة، للتأكد من خلوها من أي ملوثات أو مواد تخالف المواصفات القياسية الإماراتية والدولية، للمنتجات الغذائية، وتأتي عملية استحداث مختبر فحص بقايا المبيدات الحشرية في الأغذية، بأحدث التقنيات والأجهزة التخصصية المتطورة، هي من ضمن سلسلة التطوير القائم حالياً لمختبر دبي المركزي، بالإضافة إلى الكفاءة العالية التي يتمتع بها المحللون والاختصاصيون في المختبر، حيث يعتبر الأول من نوعه.

ويشكل إضافة نوعية، تقدم لمزودي المواد الغذائية بدبي، ويعزز ثقة المستهلك للمنتجات الموجودة.

واطلع مدير عام بلدية دبي، على الآلية المتبعة للفحص وطرق الرقابة ومراحل العمل في المختبر، منذ استلام العينات، وصولاً إلى استخراج النتائج، بالأنظمة التقنية الحديثة الجديدة، والإمكانات المتعددة للمختبر، علماً بأن المختبر الجديد حاصل على شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو 17025:17)، لاعتماد مختبرات الفحوص والمعايرة، إضافة لشهادة الاعتماد الدولي (الأيزو 45001:18)، لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، وشهادة (الايزو 14001:15) لأنظمة الإدارة البيئية.

مواصفات عالمية

ينقسم المختبر إلى أقسام محددة، وفقاً للمواصفات العالمية، وتتمثل في استلام العينات، ومختبر تحضير العينات الغذائية، ومختبر فحص العينات الغذائية، حيث يقوم المختبر بإجراء فحص بقايا المبيدات الحشرية في الأغذية، مثل الخضار والفواكه الطازجة، الحليب، الحبوب بأنواعها، العسل، البهارات والأرز، وبشكل إلكتروني.

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