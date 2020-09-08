بدء استقبال المشاركات في معرضي «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي باستقبال طلبات العارضين والشركات والزوار لحجز أجنحتهم والمشاركة في الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية 2020، اللذين تنظمهما الهيئة عبر منصة افتراضية على الإنترنت ما يتيح الفرصة للوصول إلى شريحة أكبر من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وسيوفر المعرضان ثلاثيا الأبعاد، والأولان من نوعهما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، تجربة جديدة للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم، وسيتيحان للشركات عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة من خلال منصات ثلاثية الأبعاد يتم تصميمها خصيصاً لتناسب احتياجات كل شركة، فضلاً عن إمكان عقد اللقاءات والمشاركة في الندوات وورش العمل بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية في هذا المجال.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: «يسعدنا تنظيم الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس).

وتمتاز النسخة الافتراضية خالية الكربون من معرض ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية 2020 بقدرتهما على تمكين الزوار من الاطلاع على أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة التي تطرح أول مرة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة، من دون الحاجة إلى السفر.

وتتيح البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة قدرة كبيرة على التعامل مع التحديات والظروف التي سببها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتحويلها إلى فرص، ليحافظ ويتيكس على مكانته كأحد أكبر وأهم المعارض العالمية الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة، ما يدعم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء لضمان مستقبل أفضل لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويساهم في تحقيق أهداف الدولة وإمارة دبي لتكون مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء».

إضافة إلى ذلك، يتيح المعرضان للزوار المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة لمناقشة أحدث التقنيات والحلول في قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، والشبكات. كذلك يعد المعرضان ملتقى الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة.

ويضم المعرضان أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة باستهلاك المياه والطاقة، وحماية البيئة، وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء، علاوة على أحدث الحلول المتطورة التي تساهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ويمكن التسجيل في معرض «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية 2020 عبر الموقع:

(https:/‏‏/‏‏www.wetex.ae/‏‏Registration)

معرض

يقام معرضا «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية 2020» في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2020. ويوفر المعرضان فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق.

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