مدير ميزانيات يحصل على 540 ألف درهم تعويضاً

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي، شركة بدفع مبلغ تعويض قدره 540 ألف درهم، لمدير ميزانية، تقاعست الشركة عن إتمام إجراءات التعاقد معه، الأمر الذي تسبب في فقدانه وظيفته السابقة، إثر استقالته منها استعداداً للالتحاق بالوظيفة الجديدة.

وتفصيلاً، تقدم الشاكي بدعوى قضائية يطالب فيها إحدى الشركات إلزامها بأداء التعويض المناسب عن كافة الأضرار المادية والمعنوية جراء عدم التزام الشركة بما قدمته من عرض توظيف، ينص على توليه لمدة عامين لمنصب مدير إعداد الميزانية بالشركة براتب شهري قدره 90 ألف درهم، فضلاً عن تأمين صحي وتذاكر طيران له ولأسرته.

وأشار إلى أن الشركة تقاعست عن إنفاذ هذا الاتفاق، حيث لم تكمل إجراءات التعاقد النهائي ولم يعمل ليوم واحد، رغم إنذار إياها ومطالبة بإنفاذ ذلك الوعد بالتعاقد، موضحاً بأنه تعرض لحزمة من الأضرار تضمنت خسارته لعمله السابق، وراتبه الذي كان يتقاضاه منها بالإضافة إلى جزء من مستحقات نهاية خدمته السابقة.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف «الشاكي»، تعويضاً عن أضراره بمبلغ 540 ألف درهم، وذلك لتحقق عناصر المسؤولية التقصيرية من قبل الشركة.

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