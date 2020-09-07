مستشفى توام يوسع قسمي طوارئ الأطفال والأورام

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع وحدة طوارئ الأطفال وقسم الأورام بما يعزز القدرة الاستيعابية للمستشفى ويسمح للمرضى بالوصول إلى الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وترتقي هذه الخطوة بخدمات مستشفى توام الذي يؤدي دوراً مفصلياً في توفير الرعاية الصحية للمجتمع المحلي في العين بما فيها خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة.

وفي هذا الإطار، قال سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة «صحة»:«تأتي عملية توسيع قسم الطوارئ والأورام للأطفال في إطار التزامنا الدائم بالهدف الذي قامت عليه شركة «صحة» وضمان حصول كل فرد في المجتمع على خدمات رعاية طبية عالمية المستوى. وستتيح لنا هذه التوسعة توفير خدماتنا لجميع من يحتاج إليها مع الالتزام بالإرشادات المتبعة للتباعد الجسدي».

ومن جهته، قال الدكتور خالد سعيد بالعرج، رئيس قسم الأورام بمستشفى توام:«تحتّم علينا مسؤوليتنا أن نضمن تجهيز هذا المستشفى الحيوي تجهيزاً جيداً، وأن يتمتع بالقدرة والاستيعابية والطواقم الطبية والموارد اللازمة حتى نتمكن من أداء مهمتنا والقيام بواجباتنا تجاه جميع المرضى الذين يحتاجون إلى خدماتنا».

وبدأ من الأمس بتوجيه مرضى الطوارئ الأطفال إلى منشأة جديدة مجهزة بـ 98 سريراً على مساحة 3150 متراً مربعاً، وتحتوي على غرف لفرز المرضى ومساحات للتخزين والإمدادات.

كما تمّ تخصيص مداخل منفصلة للمرضى والموظفين وللتخزين، بما يضمن سهولة الحركة وتجنب الازدحام. ولضمان الكفاءة والفعالية، تم تخصيص 23 سريراً للحالات الطارئة، و26 سريراً لتقييم الحالات المتوسطة ومرحلة التخطيط للعلاج، و26 سريراً مخصصاً لحالات مرضى الإقامة الداخلية الذين تحتّم حالاتهم بقاءهم في المستشفى لمدة 3 أيام كحد أقصى. كما تم تجهيز الأسرّة الـ23 المتبقية كأسرّة احتياطية.

وبدوره، قال المهندس محمد حسن الزعابي، المدير التنفيذي للمنشآت والصيانة لدى «صحة»:«بفضل العمل كفريق واحد، تم تأسيس وتجهيز هذه المنشأة الطبية الجديدة في وقت قياسي وخلال أسبوعين فقط، لاستقبال حالات طوارئ الأطفال بهدف تخفيف الضغط على قسم الطوارئ».

وقام قسم الأورام في مستشفى توام، وهو مركز إقليمي متميز أنشئ عام 1996، بتوسيع وإعادة تصميم مرفقه لتعزيز تجربة المريض وتسريع الحصول على الخدمات وزيادة المرونة واعتماد التقنيات المبتكرة الجديدة. حيث أصبح بإمكان المرضى الخضوع لفحوصات والحصول على خدمات مختلفة تحت سقف واحد، مما يضمن الالتزام بالمواعيد والراحة.

وزاد عدد كراسي الحقن بنسبة 20% وكذلك عدد غرف الاستشارة بنسبة 120%. كما سجل عدد أطباء الأورام وأمراض الدم زيادة بنسبة 50%. ويتماشى هذا الأمر مع سعي «صحة» لتجاوز قدرة استيعاب مرضى الأورام الداخليين والخارجيين بنسبة 35%.

تصميم

وقال المهندس الدكتور عيسى جابر الكويتي مدير قسم الأعمال الإنشائية الكبرى في مستشفى توام:«يندرج مشروع توسيع قسم الأورام في إطار خطط التطوير السنوية التي أطلقتها صحة والتي تهدف إلى زيادة سعة خدمة علاج الأورام. ويمكن للمرضى من خلال زيادة السعة وإعادة تصميم سير عمل القسم الخضوع للفحوصات وتلقي العلاج في وقت أقل، مما يحسن تجربتهم ويوفر لهم الراحة»

ويشمل توسيع قسم الأورام:«إضافة صيدلية للحد من حاجة المرضى إلى زيارة المرفق الرئيسي للحصول على الأدوية. ويحتضن المرفق أيضاً مكتب استقبال شاملاً جديداً يمكن للمرضى التسجيل فيه وإدارة جميع طلبات وعمليات التأمين الصحي. كما تم تحديث الأثاث الداخلي والتصميم لضمان راحة المرضى في كافة الأوقات».

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