«مرور دبي» تبحث التعاون مع «الاتحاد للقطارات»

المصدر: دبي - البيان

بحث العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، بحضور العقيد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المعهد المروري، سبل التعاون والتنسيق المشترك مع ممثلي «الاتحاد للقطارات»، برئاسة المهندس نشأت إسماعيل البداونة، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة.

وخالد أحمد بن فيصل الشحي، مدير إدارة العلاقات العامة الحكومية، وسليمان جاسم الحمادي، مدير إدارة التميز المؤسسي، وعبدالله سعيد الهاجري، أخصائي العلاقات الحكومية.

وذلك خلال لقاء جمع بين الجانبين، وتم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون القطارات. وتم خلال اللقاء الاطلاع على نظرة شاملة لمشروع قطار الاتحاد الممتد من منفذ الغويفات إلى ميناء الفجيرة، مروراً بإمارة دبي، إلى جانب الاطلاع على مسار القطار داخل إمارة دبي، ومواقع محطات الشحن في الإمارة، وذلك لدراسة المتطلبات الفنية الخاصة بشرطة دبي، وبحث آلية إنشاء اتفاقية لخدمات الطوارئ.

وأشاد العقيد جمعة بن سويدان بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والعلاقات المتميزة التي تربط الإدارة العامة للمرور والاتحاد للقطارات في المجالات ذات الصلة المشتركة، مؤكداً أهمية العمل المشترك.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون القائم بينهما، وزيادة تبادل المعلومات لما لهذا الأمر من أهمية في ترسيخ العلاقات وتبادل المعرفة.

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