محمد بن راشد: «بوخالد» بـطل الـسلام

المصدر: دبي - البيان

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، قصيدة تنبض بمعاني العز والأمجاد، يفاخر فيها بشيم ومناقب وفعال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أكد في مستهل أبياتها أن سموه عنوان للمكارم والشموخ والرفعة وله راية خفاقة في عنان السماء، وهو كذلك الأسد الحامي والأخ والقائد الذي يتصف بالحكمة التي ورثها من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. وشبيهه في كل المناقب والأفعال العظيمة.

كما وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بأنه أهل للإباء ومن يمتلك العزيمة التي لا تلين.. مؤكداً أنه البـطل الهمام والسيد الحامي وصانع السلام الذي تطاول عزيمته عنان السماء، كما شدد على حنكة سموه واقتداره على الـسلام وصـنع السلم الذي يحتفي به ويرافقه أينما حل واتجه، مشدداً سموه في خطابه لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن يقدم ويتابع طريقه، فشعبه يسير خلفه ويواصل مشوار الدأب والقوة والشكيمة، ويعاهده دوماً على أن يكون عضيده، وأخاه المساند، فأخوّتهما شمس مشرقة وكوكب درّي يشع بألوان الأنوار والوفاء.

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