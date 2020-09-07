قرقاش: خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مسار دول الخليج العربي نحو بناء المستقبل اللائق بأبنائها هو الأولوية، مشدداً على أن خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في خضم الاستقطاب العربي الحالي تدرك أن مسار دول الخليج العربي نحو بناء المستقبل اللائق بأبنائها هو الأولوية لنا جميعاً».

وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدته قائلاً: «خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل»، واختتم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش تغريدته بالقول: «أما عملنا فيجب أن يضع نصب عينيه المستقبل بكل ما يضمّه من ازدهار واستقرار وطموح».

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