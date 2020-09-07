مفكر ألباني يؤكد أهمية النموذج الإماراتي في التآخي الإنساني

المصدر: (دبي - وام)

نظم المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في دبي، محاضرة افتراضية تحت عنوان: «ألبانيا نموذج للتعايش السلمي في شبه جزيرة البلقان»، ألقاها الباحث الألباني دكتور اربن رامكاج مدير معهد الدراسات بين الأديان، عضو الرابطة الإسلامية والأوروبية، عضو المجلس العالمي للتسامح والسلام في البلقان.

وأكد الدكتور اربن: «إن ألبانيا تشبه إلى حد كبير دولة الإمارات العربية المتحدة، التي جسدت صورة إنسانية للعالم في التآخي وتقبل الآخر بين الشعب الإماراتي وشعوب العالم، حيث يقيم على أرضها أكثر من مئتي جنسية من مختلف الأعراق والأجناس والأديان، مشيداً بالنموذج الإماراتي في التعايش السلمي والتسامح الديني والإنساني، والمبادئ التي أرساها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، حتى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، من أوائل الدول التي تدعو للتسامح والتعاطف.

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