راشد بن حميد: رؤية القيادة تعزز التنمية المستدامة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أهمية الخطط الريادية والرؤى الثاقبة التي تتبناها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظة على البيئة وصيانة مواردها الطبيعية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وثمن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يعقد الاجتماعات البناءة، ويدعم الخطط الطموحة، ويوجه بالقرارات السديدة للمحافظة على البيئة ومقدراتها، موضحاً أن اجتماع سموه بوزارة البيئة مبشر بالخير وعنوان للحفاظ على الأمن البيئي والاستدامة.

وذكر أن الجميع أصبح اليوم أكثر وعياً في المجال البيئي وكافة الجهات والمؤسسات والجهات تكثف الجهود وتتبادل الخبرات المثمرة وتنسق فيما بينها لتحقيق التكامل المنشود وإتمام المبادرات النوعية والساعية لتنوع وجودة المنظومة البيئية والحيوية».

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