فاهم القاسمي يستعرض مقومات النجاح ومعالجة التحديات

المصدر: دبي - البيان

استضاف برنامج «100 موجه» للمؤسسة الاتحادية للشباب، الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في إمارة الشارقة، في جلسة نقاشية حملت عنوان «سبل تحقيق معادلة النجاح»، وذلك من خلال البث المباشر عبر «يوتيوب»، حيث يستضيف البرنامج نخبة من الشخصيات القيادية في دولة الإمارات ومن كل المجالات، لنقل الخبرات وتبادل الرؤى الملهمة مع قطاع الشباب.

وجاءت مشاركة الشيخ فاهم القاسمي في جلسات البرنامج، نظراً لخبرته الواسعة في القطاع شبه الحكومي والخاص بالدولة، حيث عمل قبل منصبه الحالي في مجال الاستشارات الاستراتيجية والإشراف على الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة آسيا، إلى جانب العمل على تعزيز القدرة التنافسية في الخليج، كما ساهم في تطوير دراسات المؤسسات الحكومية بشأن تطوير السياسات لتحقيق النمو الاقتصادي للقطاعات المختلفة، وسلط الشيخ فاهم القاسمي الضوء خلال الجلسة على التحديات التي واجهت مسيرته المهنية الغنية بين القطاعين الحكومي والخاص.

مهارات مهمة

واستعرض القاسمي خلال حديثه أهم المهارات التي يحتاجها الشباب الإماراتي اليوم لتحقيق النجاح، مشدداً على ضرورة امتلاك الشباب العاملين بمجال العلاقات الحكومية لمهارات تمثيل دولة الإمارات بالشكل المناسب في المحافل الدولية، والقدرة على تقديم أفضل صورة عن عاداتها وقيمها الراسخة للآخرين.

بالإضافة إلى تعلم اللغات للتواصل مع جميع الثقافات، خاصة في ظل مبادئ التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات، والتي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية، منوهاً إلى ضرورة استثمار كل فرصة تواصل مع الآخرين للتعرف على ثقافاتهم وعاداتهم، ونقل صورة مشرقة لهم عن دولة الإمارات مع التركيز على التفاهم الثقافي بين الشعوب.

وتحدث عن أهمية القطاع الخاص في مستقبل الشباب، فقال: «المستقبل لشباب الإمارات في القطاع الخاص، خاصة وأن دولتنا تسعى بشكل حثيث لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وقادر على طرح الكثير من الفرص المستقبلية للمستثمرين والأجيال القادمة، فالقطاع الخاص قطاع سريع التغير ولا حدود له، لذا من المهم توجيه الشباب وتطوير قدراتهم وطاقاتهم في هذا الاتجاه لتحقيق المزيد من النمو».

وأوضح أن التكنولوجيا هي الأداة الأساسية التي تنمي عقول الشباب وتصقل مهاراتهم وتمكنهم من الوصول إلى كل المعارف والتعلم في جميع المجالات، وكذلك تمنحهم القدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في معظم مناحي الحياة، وبالتالي تطوير الخدمات، كما أنها تدعم تنوع الخبرات لدى الشباب وهي مسألة مهمة لتلبية احتياجات المستقبل.

نماذج

وقال سعيد محمد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن برنامج «100موجه» استطاع من خلال جلساته التي تستضيف العديد من القيادات الإماراتية المتميزة، أن يقدم نماذج ملهمة لقطاع الشباب، والتي ناقشت خلاصة تجربتها في مختلف المجالات، وفتحت الآفاق أمامهم للتفكير بمنظور أوسع على جميع الصُعد، الأمر الذي يحقق أهداف المؤسسة الاتحادية للشباب من البرنامج، والتي تصب في صقل مهارات وقدرات الشباب، وتعزيز قدراتهم وتمكينهم للقيام بدور فاعل في مسيرة التنمية المستدامة وبما يتناسب مع متطلبات المستقبل».

تكنولوجيا

أكد الشيخ فاهم القاسمي أن شغفه بالتكنولوجيا مرده معاصرته لمرحلة التطور التكنولوجي الكبير التي شهدها العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، وقدرة التكنولوجيا الحديثة على وضع الحلول للكثير من التحديات التي تواجه الحكومات، فكانت بدايته في مجال تحليل المعلومات، لينتقل اليوم إلى العمل على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

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