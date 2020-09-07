«طرق دبي» تخطط مسارات الحافلات بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن بدء تجربة نموذج توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي - المتمثلة بخوارزميات تعلم الآلة (Machine Learning)، لتخطيط مسارات الحافلات، من حيث درجة الاستخدام على مدار اليوم، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى توظيف التقنيات في توفير الوقت والجهد، وتحسين تجربة المتعامل في وسائل النقل الجماعي.

وقال أحمد محبوب مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، المتمثلة بخوارزميات تعلُّم الآلة في تخطيط مسار الحافلات، يهدف إلى إعادة تخطيط المسارات عند طريق الذكاء الاصطناعي، وخوارزميات تعلم الآلة لجميع المسارات، التي تبلغ 150 مساراً داخل دبي، تخدم 2158 حافلة، وأنه تم تجربة هذه التقنيات كمرحلة تجريبية على 10 مسارات، عبر بيانات استخدام بطاقة «نول»، في إطار السعي لتحديد مواقف الحافلات ذات الإقبال الكثيف طوال اليوم، ومواقف التوقف المستخدمة فقط في ساعات الذروة، إلى جانب معرفة المواقف ذات الإقبال النادر، وأنه بناءً على تحليل هذه البيانات باستخدام خوارزميات تعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي، وبناء نظام متكامل، يمكن للإدارات المعنية اتخاذ القرارات المتعلقة بعدم التوقف في مواقف معينة، أو اقتراح مسارات سريعة، تتخطى هذه المواقف، مع القدرة في الوقت ذاته على مراعاة احتياجات الركاب .

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