«كهرباء دبي» تطلق استوديو الواقع الافتراضي والخدمة الذاتية لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

دشن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، استوديو الواقع الافتراضي في أكاديمية الهيئة وأجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لموظفي الهيئة، وحضر التدشين النواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة.

ويقدم استوديو الواقع الافتراضي لموظفي الهيئة التدريب بطريقة المحاكاة على الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق، إضافة إلى نبذة عن الهيئة ومشاريعها واستراتيجيتها والخدمات التي توفرها للموظفين والمتعاملين.

فيما تقدم مراكز الخدمة الذاتية الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية مثل شهادات ومفردات الرواتب وسجل التعويضات وغيرها وثمّة حالياً 15 جهازاً موزعاً في مركز الهيئة الرئيسي ومباني الهيئة في كل من جبل علي وحتا وورسان والقوز والحضيبة والروية، إضافة إلى أكاديمية الهيئة.

التزام

وأكد الطاير التزام الهيئة بمواصلة مسيرة التحول الذكي وتوفير بيئة عمل مثالية محفزة على الإبداع والابتكار، لرفع مستوى الكفاءة الفردية والمؤسسية.

وقال: نحرص على دعم وتطوير كوادرنا البشرية والفنية للحصول على أفضل أداء ممكن لتعزيز الولاء الوظيفي، وضمان أعلى مستويات الاحترافية والكفاءة في الخدمات التي نقدمها لمتعاملينا.

تطوير

وتعمل الهيئة بشكل متواصل على تطوير بنيتها الرقمية المتقدمة وتأهيل كوادرها للقيام بدور إيجابي في كافة الأقسام الفنية المختلفة، حيث تعتبر الهيئة من الدوائر المحلية الرائدة في مجال إطلاق العديد من البرامج التدريبية والتطويرية الهادفة إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من الكوادر البشرية المدربة وفق أعلى المعايير العالمية.

\وتلتزم الهيئة بإطلاع موظفيها وكافة المعنيين على أحدث الأنظمة والأدوات والوسائط التقنية، إلى جانب أهم المستجدات وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة المهنية للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات.

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