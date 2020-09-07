2443 حالة شفاء جديدة من «كورونا» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها 87,336 فحصاً جديداً لـ«كورونا» المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,443 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66,095 حالة، كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 513 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 73,984 حالة.

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