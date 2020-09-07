« ضمان» و«مايكروسوفت»تواجهان «كورونا» بالذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

تعاونت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان مع مايكروسوفت لتوظيف استخدام Daman Health Bot المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تتمحور مهمته حول مساعدة المرضى على إجراء التقييم الذاتي لأعراض فيروس كورونا المستجد، وتوجيههم إلى المستوى المناسب من الرعاية الصحية. كما يتميز في كونه ثنائي اللغة وقادر على توفير الخبرة اللازمة لتقييم حالة المريض، وتقديم المعلومات والتوصيات الطبية العامة، بالإضافة إلى فرز وفحص الأعراض المرضية.

وفي سياق تفصيلي، سيقوم Daman Health Bot بطرح مجموعة من الأسئلة المُعينة على المرضى واتباع بعض البروتوكولات المحددة لهم، وبالتالي ينصحهم لاحقاً وفقاً لمعطيات الحالة بالتواصل مع دائرة الصحة في أبوظبي؛ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وهيئة الصحة بدبي للحصول على المزيد من المساعدة.

ومن جانبه أكد حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) على المسؤولية الاجتماعية الكبيرة التي تقع على عاتقهم تجاه حماية صحة وسلامة الناس في ظل الأزمة الحالية للوباء، مشيراً إلى أن خدمة Daman Health Bot تتماشى مع جهودهم الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة، وذلك من خلال ما تقدمه من قدرات تساعد بدورها في معالجة الاستفسارات وتقليل خطر انتقال الإصابة من شخص إلى آخر، كما نوه في حديثه إلى مساهمة الشركاء مثل مايكروسوفت بتقديم التكنولوجيا المناسبة لعملية إشراك وتفاعل الجمهور بشكل أفضل، إلى جانب توفير التوجيه اللازم.

وأضاف المحياس قائلاً: سيساعد Daman Health Bot على تقليل زيارات المرضى إلى المستشفيات، وتقليص ضغط العمل الواقع على مراكز الاتصال، فضلاً عن تعزيز تجربة المرضى وتشجيعهم على إدارة حالتهم الصحية بشكل استباقي.

وأشاد سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات بالدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في عملية مساعدة المرضى على تقييم حالتهم بكل سرعة ويسر، مشيراً إلى أن خدمة مايكروسوفت المتمثلة في Daman Health Bot ستمكن مؤسسات مثل ضمان من بناء وتوظيف تجربة رعاية صحية حوارية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وأضاف سيد حشيش قائلاً «تلتزم مايكروسوفت من خلال مهمتها المتمثلة في تمكين كل شخص ومنظمة لتحقيق المزيد من الإنجازات بتقديم أدواتها وابتكاراتها لدعم مؤسسات الرعاية الصحية وتمكينها من توفير أفضل رعاية ممكنة في هذا المجال».

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