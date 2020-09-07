روبوتات لتعقيم مرافق مستشفى رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

يعتزم مستشفى رأس الخيمة نشر مجموعة من الروبوتات لتعقيم كامل مرافقه دون أي تدخل بشري وخلال فترة زمنية قصيرة، كما أجرى المستشفى اختبارات الكشف عن فيروس (كوفيد 19) بشكل منتظم لتشمل كامل طاقم العاملين فيها والذين يصل عددهم إلى 525 موظفاً، وذلك في إطار جهوده الحثيثة الرامية إلى مكافحة الجائحة.

وأوضح الدكتور رضا صدّيقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، أن من شأن هذه الخطوات والتدابير الاحترازية الصارمة التي اعتمدها المستشفى أن تجعله واحداً من بين مجموعة قليلة من مؤسسات الرعاية الصحية في دولة الإمارات التي تُولي هذا القدر من الاهتمام والتركيز لصحة مرضاها وموظفيها وسلامتهم وجودة حياتهم.

وأضاف: يخضع كل أفراد طاقم العمل لدينا لاختبارات الكشف عن (كوفيد19) لمرة واحدة على الأقل شهرياً منذ بدء تفشي الجائحة، بينما تزداد وتيرة هذه الاختبارات لدى العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الجائحة .

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