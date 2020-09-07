شرطة دبي تطور «إيفاد» بـ4 خدمات رئيسة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تطوير المنصة الذكية للدارسين «إيفاد»، لتصبح الأولى في الدولة في تقديم خدمات متكاملة للدارسين، من خلال إتاحة 4 خدمات رئيسة، وهي: «خدمات طلبة الجامعات على مستوى الدولة، وخدمات منتسبي شرطة دبي، وخدمات مبتعثي شرطة دبي، وخدمات مجالس شرطة دبي، وذلك بهدف تسهيل كافة طلباتهم وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، لتصبح «إيفاد» بوابتهم لإبراز إبداعاتهم ومواهبهم واستثمار طاقاتهم وإمكاناتهم».

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والمقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، وعدد من الضباط والمتخصصين وممثلي وسائل الإعلام، وأصحاب قصص النجاح الذين تم استقطابهم عبر المنصة.

استشراف المستقبل

وقال العميد الدكتور صالح مراد: «إن الإعلان عن تطوير وتحديث منصة «إيفاد» الذكية، يأتي استكمالاً لاهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بجعل المؤسسة الأمنية قبلة للمتفوقين والمبدعين من خلال تبني الأفكار الإبداعية والمشاريع المبتكرة من طلبة الجامعات ومن مبتعثيها ومنتسبيها الدارسين، والاستفادة من قدراتهم في دعم مختلف القطاعات الشرطية واستشراف المستقبل الأمني، وذلك ترجمة لرؤية وتوجهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالفئة الشبابية من الطلبة الدارسين».

وأضاف: «إن منصة «إيفاد» بخدماتها الـ4 ونسختها الجديدة تأتي في إطار دعم رؤية الإمارات 2071، ورؤية دبي 2021، وتنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي».

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