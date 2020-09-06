بلدية أبوظبي تنفذ حملة لإزالة المخلفات العشوائية بالمناطق السكنية في مدينة شخبوط

المصدر: أبوظبي - وام

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة لإزالة المخلفات مجهولة المصدر في مدينة شخبوط على مدى شهر كامل، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، بهدف مكافحة ظاهرة المخلفات العشوائية في المناطق السكنية، وتوعية السكان بالأضرار الناتجة عن تكدس هذه المخلفات على الصحة والبيئة وعلى المظهر الحضاري العام.

ورصدت الحملة العديد من المشوهات العشوائية في 537 موقعاً، حيث عملت على تنظيف 132 موقعاً منها، وجارٍ العمل على معالجة المواقع المتبقية، كما تضمنت الحملة توعية السكان بالآثار السلبية للمخلفات العشوائية وبكيفية التصرف السليم في حالة رصدها في الأحياء السكنية.

وجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تعمل ضمن تنفيذ أجندة الحملات السنوية على التواصل بشكل دائم ومستمر مع سكان هذه المناطق بكل السبل، سواء في الميدان أو عبر إرسال الرسائل النصية القصيرة لتوعيتهم بالقوانين الواجب اتباعها للحفاظ على المظهر الحضاري العام الذي تتمتع به أبوظبي، وتوفير بيئة آمنة تحافظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

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