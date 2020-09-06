حملة «أنت مهم» تدعم الصحة النفسية للعمال في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة (كوفيد19) في إمارة أبوظبي، حملة «أنت مهم» والتي تستهدف فئة العمال لتعزيز أهمية الاهتمام بالصحة النفسية عبر اتباع توصيات الصحة العامة وللمساهمة كذلك في رفع طاقتهم الإيجابية باعتبارهم جزءاً مهماً من المجتمع.

وتهدف الحملة التي تم تصميمها بثماني لغات مختلفة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئة العمال في المجمعات السكنية والأحياء التي يسكنون بها، وتم العمل على هذه الحملة في ظل الظروف التي مر بها العالم في الوقت السابق ومع عودة الحياة الطبيعية تدريجياً، من أجل توضيح القنوات الخاصة بتلقي الدعم النفسي عند الحاجة.

وتقدم حملة «أنت مهم» عبر خبراء في مجال علم النفس حزمة من الرسائل الإيجابية والنصائح النفسية للعمال، وحثهم على تعزيز التواصل مع العائلة والأصدقاء، وتطوير الهوايات أو تعلم مهارات جديدة، إلى جانب التعبير عن الامتنان أو البدء في استخدام آليات بسيطة مثل كتابة الأفكار والمشاعر للمساهمة في التخليص من الضغوط الحياتية والأفكار السلبية.

ودعت الدائرة جميع العمال في أبوظبي إلى طلب المساعدة في حال شعورهم بالحزن أو القلق أو راودهم أي شعور أو فكر حول إيذاء أنفسهم، عبر التواصل مع خط وقاية الساخن (800937292) وذلك للتحدث مع المعنيين الذين سيعملون على تقديم حلول وتدخلات نفسية لمعالجة التحديات التي تواجههم بطرق علمية مبسطة.

وبهذا الصدد، أكد المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: «أن فئة العمال تشكل جزءاً أساسياً من المجتمع، ونحن نعمل بشكل متواز مع جهات الاختصاص في إمارة أبوظبي، لمعرفة احتياجات فئة العمال وتوفير ما ينقصهم بما يضمن سلامتهم خلال تواجدهم في مقرات سكن العمال، وعلى ضوء المتابعة الحثيثة أطلقنا حملة (أنت مهم) التي تهدف في المقام الأول إلى توفير الدعم النفسي للعمال».

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