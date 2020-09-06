تفاهم بين «تحقيق أمنية» وجمعية الإمارات للأمراض النادرة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» مُذكّرة تفاهم مع جمعية الإمارات للأمراض النادرة وقعها هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، ومشعل عبدالوهاب الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض النادرة وتنصّ المُذكرة على الشراكة والتعاون المُتبادل لتحقيق أمنيات الأطفال من المصابين بالأمراض النادرة التي تُهدّد حياتهم، وبموجب مُذكّرة التفاهم تقوم جمعية الإمارات للأمراض النادرة بتزويد مؤسسة «تحقيق أمنية» بقائمة معلومات الأطفال المصابين بالأمراض المؤهلة لتحقيق الأمنيات حسب الإجراءات والسياسات المُتّبعة لدى المؤسسة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها مع مُختلف الجهات الصحية والمجتمعية والتي تُحقق استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة، لافتاً إلى أن مؤسسة «تحقيق أمنية» قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى من ذوي الأمراض المُستعصية بدعم العديد من الجهات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال والشخصيات المجتمعية.

ومن جانبه أكد مشعل الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض النادرة – والتي تم إشهارها عام 2018 من قبل وزارة تنمية المجتمع – سعيها لعمل شراكات مع الجهات الحكومية لدعم فئة الأمراض النادرة والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق أحد أهم أهداف الجمعية وهو دعم مرضى الأمراض النادرة من خلال تحقيق أمنياتهم وإدخال البهجة والسرور بأنفسهم، وتعزيز الثقة بالنفس وذلك من خلال التعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية. والجدير بالذكر أن الفئة النادرة يندرج منها 80% من أصحاب الهمم.

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