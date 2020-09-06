إنجاز 70% من مشروع تقاطع الراشدية بعجمان

المصدر: عجمان- البيان

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 70% من مشروع تطوير تقاطع الراشدية، والهادف إلى إنشاء مجموعة من الجسور لربط شارع الشيخ خليفة بشارع عبد الله بن عبود وشارع بدر، لاستيعاب الحركة المرورية، وتحقيق انسيابية للحركة في جميع الاتجاهات مع تأمين التفاف حر من الاتجاهين تحت جسر الراشدية، وجسر غلفاء.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الكفاءات البشرية وفرق العمل تسعى لإنجاز جملة من مشاريع الطرق والبنية التحتية في مناطق مختلفة بالإمارة، جاء ذلك خلال جولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في المشاريع قيد الإنجاز، والتي رافقه خلالها الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس عبدالله المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة.

وذكر أن الدائرة تواصل عملها لإتمام المشاريع التطويرية بالإمارة، لمواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية، وبما يضمن تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتأمين وصول سهل ومريح للسكان إلى مساكنهم، موضحاً أن المشاريع تعد ضمن المخطط الحضري الاستراتيجي لإمارة عجمان، والخاص بتعزيز البنية التحتية واستيعاب الحركة المرورية في عجمان.

ولفت خلال الجولة الميدانية إلى سير العمل في مشروع تطوير تقاطع الراشدية والهادف إلى إنشاء مجموعة من الجسور لربط شارع الشيخ خليفة بشارع عبد الله بن عبود وشارع بدر، لاستيعاب الحركة المرورية، وتحقيق انسيابية للحركة في جميع الاتجاهات مع تأمين التفاف حر من الاتجاهين تحت جسر الراشدية، وجسر غلفاء.

واستمع لشرح تفصيلي عن المشروع قدمه الدكتور المهندس محمد بن عمير، والذي أوضح أن الكوادر العاملة تسعى لتنفيذ المشروع الهادف لإيجاد متنفس لشارع الشيخ خليفة، والذي يعد الشريان الحيوي في الإمارة، مبيناً أن العمل في المشروع بدأ في النصف الثاني من العام المنصرم 2019 لتصل نسبة الإنجاز حتى يومنا الحالي (70%)، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية العام الحالي 2020.

جولة

وشملت الجولة الميدانية تفقد سير العمل في مشروع إنشاء طرق داخلية في منطقة محمد بن زايد، والذي يحتوي على مجموعة من الطرق الداخلية المفردة بطول (8 كم) في مدينة محمد بن زايد، لتأمين التنقل السهل والمريح للسكان، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 80% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي 2020.

وثمن جهود الكوادر العاملة، والتي تحرص على تطوير شبكات الطرق وتنفيذها بأعلى المواصفات العالمية، لتواكب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة، مبيناً أن الدائرة ستواصل جهودها الحثيثة للمضي قدماً في تعزيز مشاريع البنية التحتية الهادفة إلى الوصول إلى بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، لتعزيز نمط الحياة في الإمارة وتحسين مستوى النقل والتنقل والبيئة الحضرية للسكان والزائرين لإمارة عجمان.

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