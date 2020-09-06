حملة تفتيشية على مواقع تخزين الأسمدة في الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

نظمت بلدية منطقة الظفرة حملة تفتيشية وتوعوية شملت مواقع الشركات ومحال تجارة وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، وتم التفتيش على المواقع وفقاً لمعايير البيئة والصحة والسلامة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد، والتوعية بالمخاطر الناتجة عن الممارسات السلبية.

وتهدف الحملة للتأكيد على تطبيق كافة الشروط الصحية المعتمدة وتوعية العاملين بالمحال باتباع الأنظمة والقوانين بما يضمن صحة وسلامة المجتمع والعاملين ويعزز من جودة ورفاهية الحياة. والتأكد من اشتراطات السلامة العامة في أماكن تخزين الأسمدة. كما تهدف إلى تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة والمواقف ووسائل النقل ومعالجة النفايات بطرق مستدامة.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على استخدام الأسمدة العضوية في العمليات الزراعة للمحافظة على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، حيث تتميز منطقة الظفرة بوجود عدد كبير من المزارع والحدائق العامة وحدائق الحارات والمسطحات الخضراء.

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