57 ألف موظف مواطن في الحكومة الاتحادية

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عن وصول عدد الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية حتى يونيو من العام الجاري 57 ألفاً و109 موظفين، منهم 31 ألفاً و486 موظفة.

ووفقاً لإحصائية حديثة أصدرتها الهيئة بلغ عدد الموظفين المواطنين ضمن الفئة القيادية 2421 موظفاً وموظفة، بواقع 1324 موظفاً و1097 موظفة.

وشكلت الفئة العمرية من 30 إلى 39 النسبة الأكبر من الموظفين، حيث شملت 21 ألفاً و886 موظفاً من كلا الجنسين، فيما حلت الفئة العمرية من 40 إلى 49 في المرتبة الثانية من حيث عدد الموظفين المواطنين بواقع 17 ألفاً و724 موظفاً.

واستحوذت الوظائف التخصصية والمهنية على العدد الأكبر من الموظفين المواطنين في الحكومة الاتحادية بواقع 34 ألفاً و714 موظفاً، فيما بلغ عدد الموظفين المواطنين في الوظائف التنفيذية 16 ألفاً و539 موظفاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز