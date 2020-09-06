خالد بن محمد بن زايد يطلع على المشاريع الاستراتيجية في دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، واطلع سموه على المشاريع الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة المتمثلة في نطاقي تنمية وتمكين القوى العاملة الحكومية والتحول الرقمي.

وأكد سموه أهمية التركيز على تنمية رأس المال البشري بما يعزز مساهمته الفعالة في خطط الإمارة، والعمل على إطار متكامل يلبي احتياجات الإمارة من المهارات والاختصاصات من خلال توفير برامج تدريبية للخريجين وتأمين فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص.

واطلع سموه على مستجدات منصة "بيانات أبوظبي" و"سياسة المرة الواحدة" المعتمدة لتسهيل التعامل مع كافة الجهات الحكومية في أبوظبي.

كما اطلع سموه على مبادرات مجلس أبوظبي للشباب لفتح باب الفرص أمام الشباب في القطاعين الحكومي والخاص بدعم من الجهات الحكومية.

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