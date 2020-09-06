آسيوي يفوز برقمي المحظوظ في رأس الخيمة عن شهر أغسطس

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ضرب الحظ موعدا مع المقيم الباكستاني، اختار حسين صاحب شركة سنغافورة للنقليات، من خلال فوزه بمبادرة رقمي المحظوظ التي أطلقتها هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.

وسلم عبدالله بن سلمان النعيمي عضو مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، خلال حفل مصغر أقيم في قرية اينوك لتسجيل السيارات شيكا بمبلغ 20 ألف درهما للفائز بحضور ميسون محمد الذهب مدير عام الهيئة بالإنابة وعدد من مسؤولي الهيئة وموظفيها.

وأكد عبدالله بن سلمان أن تنوع جنسيات الفائزين بمبادرة رقمي المحظوظ منذ أطلقها أواخر العام الماضي يعكس مستوى الشفافية العالية التي تتم بها عملية السحب الشهري الإلكتروني على المركبات المسجلة للمرة الأولى في إمارة رأس الخيمة.

وتقدم بن سلمان بالتهنئة للفائز بهذه الجائزة التي يتم إجراء سحب شهري عليها فيما سيتم إجراء السحب الكبير المقرر تقديم جائزة كبرى فيه للفائز أواخر العام الجاري.

من جهته عبر الفائز عن سعادته الغامرة بهذه الجائزة المقدمة من مبادرة رقمي المحظوظ التي لم يكن على علم مسبق بها، معربا عن شكره وامتنانه لجميع القائمين على هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة لإطلاقهم مثل هذه المبادرة التي تدخل الفرح والسرور إلى قلوب الفائزين، مشيراً إلى أنه قام بتسجيل سيارة واحدة خلال شهر أغسطس انضمت لأسطول مركبات شركته كان لها النصيب الفوز بهذه الجائزة القيمة.

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