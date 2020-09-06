محمد بن راشد يشكل مجلس «دبي للأمن الاقتصادي»

المصدر: دبي -أبوظبي, البيان ووام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (16) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، برئاسة معالي طلال حميد بالهول، وعوض حاضر المهيري، نائباً للرئيس. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

من جهة ثانية اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

يأتي القرار في إطار دعم منظومة العمل الحكومي وتنظيم مجالس الإدارات واللجان في الحكومة الاتحادية في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، ويستهدف تعزيز دور مجالس الإدارات بشكل أكبر.

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