بتوجيهات حمدان بن محمد.. «طرق دبي» تطرح التصميم الجديد للوحات المركبات الكلاسيكية

المصدر: دبي ــ البيان

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، غيّرت هيئة الطرق والمواصلات لوحات أرقام المركبات الكلاسيكية ذات اللون البني، إلى تصميم جديد مستوحى من لوحات دبي القديمة التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتتميز بوجود اللون الأصفر، مع إدخال بعض التحسينات. وستبدأ الهيئة بصرفها، من نوفمبر المقبل.

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بتوجيهات حمدان بن محمد.. «طرق دبي» تطرح التصميم الجديد للوحات أرقام المركبات الكلاسيكية

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