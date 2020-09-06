المحكمة التجارية بدبي تفصل في مطالبة بـ 1.75 مليار خلال يوم

المصدر: دبي ــ رامي عايش

في إنجاز قضائي جديد لدبي، يحقق العدالة الناجزة، ويعزز ثقة الجمهور والمستثمرين بالنظام العدلي في الإمارة، فصلت المحكمة التجارية في محاكم دبي في أمر أداء بمبلغ مليار و750 مليون درهم خلال يوم واحد من عرضه على القاضي المختص، وهو عبارة عن مديونية ناتجة عن معاملات تجارية بين شركتين، موثقة بأدلة كتابية على استحقاق الدين للشركة الدائنة، وفق ما كشفه لـ«البيان» القاضي خالد المنصوري في أول تصريح له بعد تعيينه رئيساً للمحكمة، خلفاً للقاضي محمد السبوسي، الذي يتولى الآن رئاسة المحاكم الابتدائية في محاكم دبي.

وقال المنصوري إن المحكمة قضت في الأمر دون تسرع، وعزا سرعة الفصل في الحكم، إلى جملة من الأسباب التي أعطت نتيجة قياسية في الأداء، والفصل السريع من الجلسة الأولى، أبرزها التشريعات الحديثة والتي تواكب التطور السريع في الدولة وإلى الإدارة الحكيمة للمحاكم، الحريصة على استشراف المستقبل والاستعداد المبكر له، ثم البنية التحتية التقنية المتطورة للمحاكم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز