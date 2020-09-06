شاهد.. ظهور كرة نارية في سماء الإمارات

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

شوهدت كرة نارية لامعة قبل قليل في سماء الإمارات (الساعة 11:05 مساء بتوقيت الإمارات) متجهة من الشمال إلى الجنوب.

وقال مركز الفلك الدولي إن الكرة النارية هي لقمر اصطناعي أثناء دخوله الغلاف الجوي، اسمه ستارلينك 40، أطلق يوم 24 مايو 2019، وهو جزء من شبكة للإنترنت الفضائي لشركة SpaceX، وكان من ضمن أوائل المجموعات التجريبية للمنظومة.

كلمات دالة:
  • كرة نارية ،
  • مركز الفلك الدولي،
  • ستارلينك
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