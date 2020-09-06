صانع الأمل يتبرع بــ8 وحدات غسيل كلى لكينيا ولبنان

المصدر: دبي - البيان

تبرع أحمد النزر الفلاسي المواطن الإماراتي الفائز بجائزة صناع الأمل 2020 على مستوى الوطن العربي بـــ8 وحدات متنقلة لغسيل الكلى ونقل الدم إلى لبنان وكينيا بواقع 4 مركبات مجهزة لكل بلد منهما نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها البلدان.

وأعلن الفلاسي عن هذا التبرع خلال زيارة قام بها لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والتقى أثناءها خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة ومجموعة من المسؤولين المعنيين حيث اطلع على أفضل الممارسات وسياسة المؤسسة في التصدي لجائحة كورونا وتفقد الخدمات التخصصية التي تقدمها للمجتمع والتي تتنوع وتغطي كافة الاحتياجات ويبلغ عددها 27 خدمة ومنها خدمة الأمومة والمستجيب النسائي والعناية المركزة وخدمة أصحاب الهمم وكبار المواطنين ومرضى القلب وذوي الأوزان الثقيلة وغيرها.

خدمات

وأكد الفلاسي أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تقدم للمجتمع خدمات جليلة عالية المستوى وذات سمعة دولية كبيرة لافتاً إلى أن ما رآه من تجهيزات واستعدادات وخدمات قل نظيره في كثير من البلاد الكبرى المتقدمة موضحاً أنه زار الولايات المتحدة وأستراليا وغيرهما فلم يجد خدمات بهذا المستوى من الإتقان والمستوى الرفيع.

واعرب الفائز بالمركز الأول مع أسرته كأفضل صانع أمل في الوطن العربي عن فخره واعتزازه بإسعاف دبي المؤسسة الوطنية الكبيرة بمكانتها وسمعتها العالمية وذلك بعد اطلاعه على الخدمات المتخصصة الــ27 ومشاهدته مجموعة كبيرة من مركبات الإسعاف ووحدات الدعم الخارجي والمستشفى الميداني .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز