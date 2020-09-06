انطلاق أسبوع الملكية الفكرية بـ 20 فعالية متنوعة

المصدر: دبي- البيان

انطلق امس أسبوع الملكية الفكرية 2020 الأول من نوعه في المنطقة ويستمر حتى العاشر من سبتمبر الحالي وتشمل هذه المبادرة نحو عشرين فعالية سيُسلّط من خلالها الضوء على أهمية تعزيز قدرات حقوق الملكية الفكرية وأهميتها لاقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار، والتركيز على التقدم المحرز والتحديات الحالية لتحسين مؤشر الابتكار العالمي حيث تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020 مرتبتين مقارنة بترتيب العام الماضي لتصبح في المرتبة الـ34 عالمياً والأولى عربياً، ومن المقرر أن تقام هذه الفعاليات بشكل سنوي.

وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن الجمعية أطلقت أسبوع الملكية الفكرية بهدف تحفيز الإبداع والابتكار من خلال نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وبهدف التركيز على تعزيز مئوية الإمارات 2071 وتحفيز وجود مصادر جديدة مثل الاستثمار في الابتكارات وكذلك تمكين شبابنا المبتكرين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حماية حقوقهم الفكرية لدعم إسهامهم في تطور العلوم والتقنية.

وشارك أعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من خبراء الملكية الفكرية في تقديم أنشطة متنوعة ما بين دورات تدريبية وورش عمل وطرح قضايا حول التعديات على حقوق الملكية الفكرية،سوف تقدم من خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية الجهاز الفني للجمعية.

وسيشارك الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني – أمين السر العام للجمعية بتقديم ورشة عمل عن حق المؤلف والحقوق المجاورة سيسلط من خلالها الضوء على كيفية حماية البرامج التليفزيونية، كما وخصص مساء يوم الأربعاء القادم جلسة مفتوحة لمناقشة مواضيع متنوعة حول قضايا الملكية الفكرية، وانعقاد ورشة تدريبية لاستعراض تجربة القطاع الخاص في حماية علاماتها التجارية بمشاركة مجموعة العلامات التجارية ومكتب طلال أبو غزالة للملكية الفكرية.

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