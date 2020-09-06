إعادة فتح الحدائق والساحات العامة في عجمان اليوم

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن إعادة فتح الحدائق العامة والساحات العامة كافة أمام الزوار، بدءاً من اليوم، وفقاً لإجراءات احترازية ووقائية مشددة، لمنع انتشار فيروس كوفيد 19.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية، وضعت خطة مفصلة، تتضمن جملة من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المرحلة الحالية، بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة كل زائر للحدائق، مبيناً أن حدائق الإمارة تعد أكثر الأماكن الحيوية، والتي تشهد إقبالاً من الأسر، وملاذاً آمناً وترفيهياً لكافة شرائح وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن حدائق الإمارة استطاعت أن تضم خدمات شاملة، تجذب إليها الجميع، ولذلك ارتأت الدائرة إعادة افتتاحها، لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وسط بيئة صحية وآمنة.

وأضاف أن الدائرة عكفت خلال الفترة الماضية، على تدريب جميع الموظفين الموجودين بالحدائق، على كيفية التعامل مع جمهور الزوار.

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