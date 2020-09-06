كوشنر: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل إنجاز كبير للمنطقة

المصدر: واشنطن - البيان

أكّد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، أنّ معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، تعد إنجازاً كبيراً تحقق في المنطقة.

وشدد كوشنر، أن المعاهدة فتحت فرصاً واسعة للتعاون في مجالات عدة، معرباً عن أمله أن تتبع دول أخرى نفس النهج. وأضاف المسؤول الأمريكي: «لقد فوجئ الكثير بالمعاهدة التي أبرمتها دولة الإمارات وإسرائيل، لأن جهودنا الدبلوماسية كانت غير معلنة، وقد أجرينا مباحثات ممتازة في المنطقة، ونأمل أن يسير آخرون على هذا النهج». وأردف كوشنر: «أظن أن بلداناً عدة تود لو أنها أيضاً تستفيد من الفرص المتاحة للإمارات في مجالات الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والتعاون الأمني، لقد بدأنا نلاحظ أن معاهدة السلام بدأت تكسب زخماً كبيراً».

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