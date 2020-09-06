حاكم عجمان يصدر مرسوماً بشأن الحزمة الرابعة لدعم قطاع النقل

المصدر: عجمان - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم ‏‏11‏‏ لسنة 2020 بشأن الحزمة الحكومية الرابعة لدعم قطاع النقل والمواصلات في عجمان للتخفيف من الآثار الاقتصادية على المستثمرين في النقل والمواصلات الناجمة عن الأزمة العالمية بسبب تداعيات «كوفيد 19» وتمكينهم من تجاوز المرحلة الراهنة. ونص المرسوم على تطبيق تخفيض قيمة فاتورة الامتياز الصادرة عن هيئة النقل خلال الفترة من تاريخ أول أكتوبر 2020 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 في حال تسديد كامل قيمتها بنسبة 5% خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة ونسبة 3% خلال 30 يوماً التالية.

وحدد المرسوم تخفيض بدل اعتماد برامج التدريب من سريان هذا المرسوم وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 بنسبة 20% والذي تتقاضاه هيئة النقل بموجب اتفاقية الامتياز والتي تقدمها مراكز التدريب لدى شركات الامتياز ويستثنى من ذلك برامج التدريب الخاصة بالسائقين الجدد وسائقي الفنادق. ويحق لرئيس المجلس التنفيذي في الإمارة بموجب قرار يصدر عنه تمديد المدد المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقاً لما يراه مناسباً. ويلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ 15 سبتمبر 2020 وينشر في الجريدة الرسمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز