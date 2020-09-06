ترحيب باعتزام اللجنة اليهودية الأمريكية فتح مكتب في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت اللجنة اليهودية الأمريكية، عبر حسابها في «تويتر»، عن خططها لفتح مكتب لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ليكون المكتب هو الأول للجنة في العالم العربي، والثالث عشر خارج الولايات المتحدة.

وعلّقت سفارة دولة الإمارات بالولايات المتحدة من خلال حسابها في «تويتر» على «تغريدة» اللجنة بالقول: «نرحب بإعلان اللجنة اليهودية الأمريكية، متطلعين للعمل معاً خلال الأيام المقبلة، لقد لعب حوار اللجنة مع دولة الإمارات دوراً مثمراً على امتداد سنوات عديدة، وذلك بموجب ما يتوافق مع رؤيتنا للتسامح والاندماج». بدوره، شدّد الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية، ديفيد هاريس، في بيان، على أن إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، يحقّق الرؤية، التي ساعدت اللجنة اليهودية الأمريكية في متابعتها على مدى عقود.

يذكر أن مجموعة الدفاع عن اليهود تأسست في 11 نوفمبر 1906، وتعتبر إحدى أقدم المنظمات المناصرة لليهودية، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، التي أشارت إلى أنّه ينظر للمنظمة وعلى نطاق واسع على أنها عميد المنظمات اليهودية الأمريكية، فيما تعتبر اللجنة اليهودية الأمريكية نفسها المركز العالمي للدفاع عن اليهود وإسرائيل.

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