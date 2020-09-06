«أكاديمية سيف بن زايد» تبحث التعاون مع 4 دول

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مبنى الأكاديمية كلاً على حدة بول بيفير المدير الإقليمي من الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة بمناسبة انتهاء فترة عمله، وكنوت لوترو ضابط ارتباط دول الشمال (الاسكندنافية)، والمقدم الركن رافائيلي ريفولا نائب ملحق الدفاع الإيطالي وضابط ارتباط الدرك، والمستشار ليانيد هولوب من سفارة جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة.وجرى خلال اللقاءات بحث تعزيز التعاون التدريبي بين الأكاديمية وكل من الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة والجهات الشرطية الاسكندنافية والبيلاروسية والإيطالية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز