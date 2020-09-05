إعادة فتح الحدائق والساحات العامة في عجمان بدءاً من غدٍ

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إعادة فتح كافة الحدائق العامة والساحات العامة أمام كافة الزوار بدءاً من يوم غد الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020، وفقاً لإجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار وباء كوفيد 19.

وحددت الدائرة جملة من الإجراءات الوقائية والتعليمات الاحترازية الواجب اتباعها، مبينة أن الإرشادات والقواعد العامة سيجري العمل بها حتى اشعار آخر وسيتم المتابعة من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بما ورد فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الغير ملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها.

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