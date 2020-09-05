«الطوارئ والأزمات» تعدّل إجراءات دخول أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

عدَّلت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي إجراءات دخول إمارة أبوظبي، تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية للكشف المبكر عن إصابات فيروس كوفيد 19.

وسيتمكن سكان وزوار إمارة أبوظبي بدءاً من اليوم من الدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR أو فحص الليزر DPI خلال 48 ساعة من تسلُّم النتيجة، ولا يتطلب فحص الليزر نتيجة مسبقة لفحص PCR. واعتمدت اللجنة أيضاً إلزام السكان والزوار إجراء فحص إضافي في اليوم السادس داخل الإمارة لمن امتدت إقامتهم أو زيارتهم 6 أيام متواصلة فأكثر.

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