عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً القضايا الراهنة

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث سموه ووزير الخارجية المصري عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل ودعم و رعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

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