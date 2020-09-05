«مجلس ضاحية مويلح» يُفعّل منصاته الإلكترونية

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مجلس ضاحية مويلح التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى منصته الخاصة بالتواصل الالكتروني مع الأهالي والأسر عبر تطبيق «واتساب»، ومن خلال منصته على «انستغرام» و«تويتر»، بهدف نشر التعريف بفعالياته المهمة وما يطرحه من محاور تصب في تعزيز العلاقات والروابط الأسرية بالمجتمع المحلي.

ويأتي ذلك انطلاقاً من أهمية تعزيز سبل التواصل والاتصال المباشر مع كافة شرائح الجمهور في كل من المناطق التابعة للضاحية وهي (القرائن والنوف والجرينة).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس ضاحية مويلح بمقره بمدينة الشارقة بعد أخذ كافة الاجراءات الاحترازية برئاسة ماجد سالم الجنيد رئيس المجلس وحضور الدكتور عبدالعزيز المهيري نائب رئيس المجلس والأعضاء خالد الرابوي وسالم الجنيبي ومحمد الغزال الشامسي وجاسم بن طليعة.

وكشف ماجد سيف الجنيد رئيس مجلس ضاحية مويلح أن هذه التعزيزات من أشكال التواصل الالكتروني بين الأهالي تأتي في نسق الوصول إلى كافة أفراد المجتمع ليكون مجلس الضاحية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأقرب دائماً إلى المواطن لتلمس أموره المعيشية والحياتية والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والمستقبلية والعمل على توفير مختلف الخدمات اللازمة.

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