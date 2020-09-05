«إصلاحية شرطة دبي» تنظم دورة في الحياكة ونقش الآيات الكريمة

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، دورة في مجال الحياكة ونقش الآيات القرآنية من رقائق النحاس، على مدار 5 أيام بمشاركة 18 نزيلاً من إدارة السجن المركزي.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل التي تنفذها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على مدار العام للنزلاء والنزيلات، حرصاً منها على تأهيلهم وإكسابهم مهارات جديدة، وقدرات إبداعية وفكرية، إلى جانب تحفيزهم على المعرفة، ورفع معنوياتهم وتنمية مواهبهم المهنية والحرفية، بما يساعد على دمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم، ويجعل منهم أفراداً فاعلين في المجتمع.

وتهدف دورة الحياكة إلى تنمية مهارة النزلاء في الأشغال والأعمال اليدوية، وإكسابهم القدرة على امتهان حرفة تعينهم في المستقبل، وقد نفّذ النزلاء نموذجاً لشعار شرطة دبي بواسطة الحياكة التقليدية.

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