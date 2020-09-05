50 % انخفاض مخالفات الانشغال بالهاتف في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد المقدم عمر بوغانم نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن مخالفة الانشغال بالهاتف انخفضت بصورة كبيرة، حيث بلغ عدد المخالفات في النصف الأول من العام الماضي 5455 مخالفة وبلغت في النصف الأول من العام الجاري 2715 مخالفة، أي بنسبة انخفاض 50‎%‎ عن العام الماضي، مبيناً أن قيمة مخالفة الانشغال بالهاتف أثناء القيادة 800 درهم، إضافة إلى 4 نقاط مرورية.

وقال المقدم بوغانم: إن هناك حملات توعية تنطلق من فترة وأخرى على مدار العام ومستمرة للتوعية بمثل هذه الأمور، حيث إن خطة الحملات التوعوية تستهدف ابرز أسباب الحوادث والمخالفات وتقوم على معالجتها بحسب خطورتها ونسبة ارتكابها، كما أن النتائج واضحة في انخفاض أعداد الحوادث والوفيات، كما أن هناك حملات ضبط توازي حملات التوعية بهدف ضبط السائقين المخالفين غير الملتزمين بربط الحزام عند قيادة المركبة وذلك جنباً إلى جنب مع حملات التوعية المرورية.

خطورة

وأضاف أن خطورة استخدام الهاتف النقال تكمن في انشغال السائق عن الطريق وبالتالي تزداد نسبة الخطر لحصول الحوادث البليغة والمميتة - خصوصا - في حال سرعة المركبة على الطرق الخارجية، فإن عدم السيطرة على المركبة وفقدان التركيز يجعلها كمادة صلبة تسير بسرعة عالية تسبب الأضرار لأي جسم ستصطدم به مؤثرة عليه وعلى الركاب في نفس المركبة كذلك، مبيناً أن المادة 32 البند ( أ ) من القانون المروري ينص على أن الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف تبلغ مخالفته 800 درهم و4 نقاط مرورية.

ودعا نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة التقيد والالتزام بالإرشادات وقوانين السير والمرور التي تضمن سلامتهم و سلامة الآخرين وسلامة مستخدمي الطريق، كما نهدف بالمقام الأول إلى تنظيم الحركة المرورية بما يرفع نسبة الأمان على طرقات الإمارة والدولة بشكل عام.

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