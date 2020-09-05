29 حضانة حكومية بالشارقة تفتح أبوابها 4 أكتوبر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم لـ «البيان»، أن عدد الحضانات حالياً 29 حضانة حكومية موزعة على النطاق الجغرافي لإمارة الشارقة، وسوف يتم افتتاحها في الرابع من أكتوبر المقبل وفق إجراءات واشتراطات يجب توافرها في الحضانات حتى تحصل على كتاب عدم ممانعة من الافتتاح عن طريق هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أبرزها إجراء فحوصات «كوفيد 19» لجميع كادر الحضانة من عاملات ومربيات وإداريات قبل مباشرتهن العمل في الحضانة، كما أن من تلك الحضانات أخرى تتبع لمؤسسات محلية يشرف عليها المجلس إشرافاً إدارياً وفنياً، لافتاً إلى أنه تم إعداد دليل داخلي ويسمى بالدليل الإرشادي لإعادة افتتاح الحضانات بعد «كوفيد 19» ويحتوي على عدة نقاط.

رقابة

وأضاف أن عملية الرقابة على الحضانات الحكومية تتم على شكلين، الأول عن طريق فرق داعمة من إدارة الطفولة المبكرة، والتي تقوم بعملية الرقابة وتقديم أنواع الدعم للحضانة من خلال متابعة جميع المتطلبات الضرورية الواجب توافرها في الحضانة، وثانيها الرقابة عن طريق فرق خارجية، منها فرق من وزارة التربية والتعليم وتلعب دوراً رقابياً مهماً على الحضانات الحكومية، إضافة إلى فرق من هيئة الشارقة للتعليم الخاص باعتبارها الجهة المانحة للترخيص في الحضانات الحكومية، وأن كافة تلك الفرق تطبق مجموعة من الاستمارات التي تقيس جوانب عدة في الحضانة، مثل بيئة الحضانة وإجراءات الأمن والسلامة وأداء الكادر الإداري والإشرافي والتعليمي في الحضانات الحكومية وغيرها من الاشتراطات.

تأهيل

ولفت الكعبي إلى أن الحضانات الحكومية في الشارقة تعتبر بيئة خصبة لتعليم الأطفال وتأهليهم وتشكيل شخصيتهم وبلورة هويتهم وإكسابهم القيم الإسلامية النبيلة والعادات العربية الأصيلة والروح الوطنية؛ إذ تعمل وفق منظومة متكاملة من البرامج التربوية والتعليمية، التي تشرف عليها الكوادر المواطنة المتميزة بالكفاءة والقدرة على تربيتهم والتعامل معهم وفق أعلى المعايير التي تهيئهم للمراحل الدراسية الأولى، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، من أجل الوصول إلى مخرجات ذات بناء سليم ثقافياً واجتماعياً ودينياً وصحياً وصقل مختلف المهارات التعليمية، للوصول إلى البناء الشامل للطفل.

نقاط

وذكر أنه تم إعداد دليل داخلي ويسمى بالدليل الإرشادي لإعادة افتتاح الحضانات بعد «كوفيد 19» ويحتوي على عدة نقاط، منها المستندات المطلوبة من ولي الأمر، وأخرى مطلوبة من الكادر الوظيفي والمستندات المطلوبة من المربيات والعاملات، إضافة إلى كشف بيانات الطفل والدعم النفسي لموظفي الحضانات وأولياء الأمور والطفل وبيان بعض الاشتراطات لتشغيل آمن للحضانة، كما يحوي الدليل الإرشادات الاحترازية ومهام الكادر الوظيفي والاحترازات الواجب الأخذ بها في غرف التعلم وتطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي، وتلك المتعلقة بوجبات الأطفال وبالنوم والأسرة وباستخدام دورات المياه وأعمال النظافة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في حال مرض الأطفال أو الموظفين.

اشتراطات

وأوضح الكعبي أنه مع قرار إعادة افتتاح الحضانات هناك العديد من الاشتراطات الواجب توافرها في الحضانة، منها الالتزام بقياس درجة الحرارة للأطفال وكادر الحضانة من عاملات ومربيات وإداريات بشكل يومي. والحفاظ على تطبيق مسافات التباعد الجسدي وتقليل الطاقة الاستيعابية على حسب الإجراءات في الأدلة المعتمدة وتعقيم مباني الحضانات وجميع مرافقها بشكل دوري، كما يمنع دخول العاملين في خدمات الدعم والصيانة للحضانات أثناء تواجد الأطفال والكوادر الإدارية والتعليمية، إضافة إلى تحديد مسؤول صحة وسلامة في كل حضانة وتدريبه لتطبيق التعليمات والضوابط والاشتراطات الاحترازية، إلى جانب تواجد الهيئة التمريضية في الحضانات للحفاظ على بيئة آمنة وتقليل المخاطر على الأطفال.

أولوية

بيّن رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن صحة وسلامة الأطفال تعد أولوية، لذا يتوجب على ولي الأمر التأكد من صحة وسلامة طفله قبل اصطحابه إلى الحضانة، وإبلاغ الحضانة فوراً في حال ظهور أي أعراض صحية أو في حالة مخالطة الطفل لمصابين بمرض «كوفيد 19»، كما أن الأطفال الذين يعانون من حالات صحية لا يسمح بعودتهم إلى الحضانة، كما أن حضور برنامج التدريب الذي تنظمه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لدعم إعادة افتتاح الحضانات بعد جائحة «كوفيد 19» يعد ضرورياً، لأنه يتضمن مجموعة من وحدات التدريب والتطوير المهني التي يتم تقديمها من خلال سلسلة من الورش عبر الإنترنت وسيتم إرسال جميع التفاصيل لاحقاً.

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