«إسعاد شرطة دبي» تمنح العضوية لشاب من «أصحاب الهمم»

عقب تسليم خليفة المزروعي بطاقة إسعاد | من المصدر

منحت منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، الشاب خليفة سعيد بن هميله المزروعي من أصحاب الهمم، بطاقة الخصومات المميزة «إسعاد»، وذلك في مقر اللجنة بالإدارة العامة للتدريب، بحضور المقدم مسعود الحماد، نائب رئيس اللجنة، والملازم يحيى سهيل المهيري، ممثل قطاع السكن في لجنة بطاقة إسعاد. ورحبت منى العامري، بالشاب خليفة المزروعي، وقدمت له بطاقة «إسعاد»، لافتة إلى أن برنامج البطاقة يزخر بالكثير من العروض والخصومات التي يمكن أن يستفيد منها حاملوها، لاسيما من الشركات والمؤسسات التجارية التي تهتم بتوفير جميع المستلزمات الخاصة بفئة أصحاب الهمم في المجتمع، بالإضافة إلى الجهات التي توفر الخدمات العلاجية كمنتجع قرية سند لتأهيل وتدريب أصحاب الهمم، والذي يقدم خصماً حصرياً لحاملي بطاقة إسعاد بنسبة 30%. (دبي ــ البيان)

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