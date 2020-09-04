انطلاق أعمال لجنة المشاورات الإماراتية اليابانية

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت أمس أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في اليابان، التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس جانب دولة الإمارات، خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس جانب اليابان كاتسوهيكو تاكاهاشي مساعد الوزير المدير العام لإدارة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية.

وجرى خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة فيروس «كوفيد-19» وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في محاربة فيروس كورونا المستجد. كما جرى استعراض تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، والتي مضى عليها نحو 50 عاما، وسبل تعزيزها وتطويرها وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها. وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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